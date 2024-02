Washington Federal Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Wafd-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine schlechte Performance darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -1,12 Prozent, wobei die Wafd-Aktie aktuell 17,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Wafd-Aktie mit einem RSI-Wert von 46,9 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Wafd-Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung gemäß dem RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem neutralen Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Wafd-Aktie beträgt 32 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass die Wafd-Aktie aktuell als "Neutral" bewertet wird, basierend auf dem Abstand zum GD200 und dem GD50. Der aktuelle Kurs liegt nahe dem GD200, während der Abstand zum GD50 ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Wafd-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält, sowohl von technischer als auch von Analystenseite.