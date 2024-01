Washington Federal Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Wafd in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Wafd diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Im vergangenen Jahr erhielt Wafd insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung für das Wertpapier ist "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab im letzten Monat keine aktualisierten Bewertungen von Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 32 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 4,03 Prozent. Daher wird die Empfehlung für Wafd als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Wafd beträgt derzeit 3,81 %. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 % für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Mit einer Differenz von 135,17 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Wafd wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.