Washington Federal Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Wafd in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Wafd dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Wafd zeigt sich, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 39,96 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 57,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wafd in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Dividendenrendite von Wafd beträgt derzeit 3,59 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,86 % für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Differenz von 135,26 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.