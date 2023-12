Washington Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Washington-Aktie derzeit um +14,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist und daher kurzfristig als "gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "gut" bewertet.

Verglichen mit anderen Handelsbanken wird die Washington-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 8,82, was einem Abstand von 44 Prozent zum Branchen-KGV von 15,72 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "gut"-Empfehlung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt negative Stimmung gegenüber der Washington-Aktie. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Handelsbanken-Branche erzielte die Washington-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,37 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 45,99 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Washington Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Washington jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Washington-Analyse.

Washington: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...