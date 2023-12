Washington Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Anleger-Stimmung bei Washington ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Washington-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,94 Prozent und führt zu einer guten Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da auch hier der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Washington eine Dividendenrendite von 9,11 % erzielt werden. Dieser Wert liegt jedoch unter dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Washington liegt bei 19,14, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit positiv bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 24 im Bereich einer überverkauften Situation und wird als positiv eingestuft.

Insgesamt ergibt sich damit eine gute Gesamtbewertung für die Washington-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, die Dividende und den Relative Strength Index.