Washington Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Aktienkurs von Washington hat im letzten Jahr eine Rendite von -42,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Finanzsektor 47,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,66 Prozent, und Washington liegt aktuell 38,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Washington-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,64 USD liegt, was 11,94 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 32,06 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 26,38 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,53 Prozent darüber. Somit erhält die Washington-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Washington liegt bei 19,14, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende erzielt Washington eine Rendite von 9,11 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 129,37 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.