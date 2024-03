Washington Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Washington-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,35 USD 5,18 Prozent unter dem GD200 (27,79 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 28,38 USD, was zu einem Abstand von -7,15 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Washington-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Washington beträgt derzeit 7,73 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,6 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Washington-Aktie deuten darauf hin, dass die Diskussionsintensität mittel und die Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Washington-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.