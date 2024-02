Washington Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Washington weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent auf, was 131,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Washington zahlt. Dieser Wert liegt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17 im Bereich "Handelsbanken". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf die Aktie von Washington ist überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Washington im letzten Jahr eine Rendite von -36 Prozent erzielt, was 39,23 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,24 Prozent liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,02 Prozent, und Washington liegt aktuell 33,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.