WashTec: Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten

Die WashTec Gruppe hat zum 30. September 2023 mit einem Umsatz von Mio. € 356,7 einen neuen Höchstwert erzielt und liegt damit signifikant um Mio. € 18,1 bzw. 5,3 % über dem Vorjahreswert (Mio. € 338,6). Dazu trug neben den umgesetzten Preiserhöhungen die positive Entwicklung im Großkundengeschäft und insbesondere der Bereich Chemie bei. Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 7,2 %. Mit einem Umsatz von Mio. € 120,4 wurde auch für ein drittes Quartal ein neuer Höchstwert (Vorjahr: Mio. € 118,6) erreicht.

Das EBIT der Gruppe lag in den ersten neun Monaten aufgrund des Umsatzwachstums und des aktiven Kostenmanagements mit Mio. € 26,9 deutlich über dem Vorjahr (Mio. € 22,6). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,5 % (Vorjahr: 6,7 %). Im dritten Quartal erzielte WashTec durch die erfolgreiche Umsetzung der Effizienzprogramme in der Region Nordamerika eine signifikante Steigerung des EBIT um 18,6 % auf Mio. € 11,5 (Vorjahr: Mio. € 9,7). Die EBIT-Marge stieg auf 9,6 % (Vorjahr: 8,2 %) und lag damit sowohl über dem Vorjahresquartal als auch über den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023.

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten, aufgrund des Rückgangs der Nachfrage im Gesamtmarkt, deutlich unter dem Vorjahr. Bedingt durch den geringeren Auftragseingang sank der Auftragsbestand Ende September 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreswert. Dabei ist zu beachten, dass der Auftragsbestand im Vorjahr durch einige vorgezogene Aufträge signifikant erhöht war. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt liegt der Auftragsbestand insgesamt auf einem hohen Niveau.

Der Free Cashflow konnte in den ersten neun Monaten durch ein höheres Ergebnis vor Steuern und ein verbessertes Net Operating Working Capital auf Mio. € 26,8 (Vorjahr: Mio. € 7,6) gesteigert werden. Diese positive Entwicklung wurde trotz des Erwerbs des Standorts der amerikanischen Tochtergesellschaft in Höhe von Mio. € 9,5 erreicht.

Die WashTec Gruppe bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 und rechnet mit einer Steigerung des EBIT um rund 10 %. Grundsätzlich ist die Prognose mit Unsicherheiten behaftet. Diese können sich beispielsweise aus einer möglichen Verschärfung der Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten, aus einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in wesentlichen Absatzmärkten oder aber aus Zusatzbelastungen in Folge von Strukturanpassungen ergeben.

„WashTec schließt die ersten neun Monate mit einem Höchstwert im Umsatz und mit einer deutlichen Ergebnissteigerung ab. Dieses positive Resultat gibt uns Rückenwind unsere im Geschäftsjahr beschlossene Strategie der stärkeren Bündelung von Maschine, Service, Chemie und Digitalisierung weiter konsequent voranzutreiben. Mit der Serienreife unserer SmartCare und einer fünfstelligen Zahl an digital angebundenen Maschinen haben wir hier im dritten Quartal 2023 weitere Meilensteine erreicht. WashTec ist auf einem guten Weg“, erklärte Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



