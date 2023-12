WashTec-Aktie: Ein Fall fürs Dividenden-Depot?

An der Börse läuft es für die WashTec-Aktie (WKN: 750750) schon seit geraumer Zeit nicht gut. Übergeordnet befindet sich der Kurs seit dem Jahr 2018 im Abwärtstrend. In diesem Jahr notiert die Aktie mit -6,6% im Minus und befindet sich charttechnisch in einer brenzligen Lage. Was können Anleger hier noch erwarten?