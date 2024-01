Wasgau Produktions & Handels Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Wasgau Produktions & Handels hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt das Unternehmen damit 29,7 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -2,61 Prozent. Wasgau Produktions & Handels liegt aktuell 29,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Wasgau Produktions & Handels festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Wasgau Produktions & Handels als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 12,74 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 31,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Wasgau Produktions & Handels aktuell bei 12,33 EUR verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 10,1 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,09 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 10,77 EUR hat, entspricht einer Differenz von -6,22 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".