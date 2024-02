Waseco Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Waseco beträgt das aktuelle KGV 15. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 33,4. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Waseco damit Stand heute unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Waseco neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Waseco diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Waseco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,03 CAD liegt. Damit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Waseco-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die Dividendenrendite für Waseco beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Waseco für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.