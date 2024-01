Waseco Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das kanadische Unternehmen Waseco erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,13 Prozent, was eine Underperformance von -22,21 Prozent für Waseco bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -11,13 Prozent, und Waseco schnitt mit einer Unterperformance von 22,21 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser schlechten Leistung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Waseco beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Waseco liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass Waseco überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Waseco weist hier einen Wert von 15,47 auf und ist daher deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche (KGV: 324,39). Aufgrund dieses Abstands von 95 Prozent wird das Unternehmen als "Gut"-Empfehlung eingestuft.