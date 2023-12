Waseco Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Waseco gilt als unterbewertet, wobei das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,47 unter dem Branchendurchschnitt von 320,43 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Allerdings fällt das Dividendenverhältnis negativ aus, da es bei Waseco aktuell 0 beträgt, während der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bei 3,85 Prozent liegt. Daher erhält Waseco in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Waseco eine Rendite von -40 Prozent auf, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Wasecos 7-Tage-RSI als neutral eingestuft, da er aktuell bei 50 Punkten liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Waseco überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Waseco-Wertpapier daher ein gemischtes Rating auf Grundlage der vorgelegten Daten.