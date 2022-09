Was wird deine Aktie, die wie Coca-Cola für Warren Buffett ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola (WKN: 850663) ist für Warren Buffett eine wirklich entscheidende Aktie. Im Endeffekt ist es nicht die aktuelle Top-Position bei Berkshire Hathaway, sondern sie ist eher in den Top 5 vertreten. Allerdings ist der Kontext entscheidend: In den mittleren bis späten 1980er-Jahren investierte das Orakel von Omaha schließlich rund 1,4 Mrd. US-Dollar in den Getränkekonzern.

Seitdem hat sich Coca-Cola verdoppelt. Und noch einmal verdoppelt. Und so weiter. Aber das Relevante: Die Dividende des US-Konzerns hat aufgrund von Wachstum dafür geführt, dass Warren Buffett deutlich mehr als 50 % Dividendenrendite auf sein eingesetztes Kapital bekommt.

Vielleicht hast du von dieser Erfolgsgeschichte schon gehört. Entscheidender wäre für mich die Frage: Was ist meine Aktie, die in eine solche Richtung gehen kann? Das kann ein guter Fokus für uns als Investoren sein.

Die eine Aktie, die wie Coca-Cola für Warren Buffett ist

Im Endeffekt ist es natürlich falsch, kurzfristig solche Ergebnisse zu erwarten. Coca-Cola hat sich bei Warren Buffett im Depot innerhalb einer Periode von mehr als dreieinhalb Jahrzehnten in diese Richtung entwickelt. Es zeigt, dass wir als Anleger womöglich auch in diese Richtung denken sollten und nicht überlegen: Wo kann ich schnellen Reichtum abgreifen? Außerdem investierte der Starinvestor in eine defensive, seiner Ansicht nach zeitlose Aktie mit einer starken Marke. Das kann ebenfalls ein Erfolgsrezept für uns sein, auf das wir uns verlassen können.

Gleichzeitig hat es kurz zuvor einen Dip gegeben. Coca-Cola setzte eine Zeit lang auf die sogenannte New Coke und verprellte die Verbraucher. Durch das Wiedereinführen der Classic-Coke hat sich das operative Ruder wieder gedreht.

Warren Buffett erkannte jedoch viele Qualitäten: Die Pricing-Power, das starke, zeitlose Geschäftsmodell und eine Menge mehr. Er investierte in Coca-Cola und verkaufte seine Position nicht ein einziges Mal. Das führte zu diesem hervorragenden Erfolg bei dieser Top-Aktie. Im Endeffekt ist die Frage: Wo können wir so etwas sehen? Oder langfristig orientiert erwarten?

Keine Antwort, nur Such-Parameter

Ich möchte heute bewusst keine Antwort auf die Frage geben, was eine Aktie sein kann, die wie Coca-Cola für Warren Buffett ist. Im Endeffekt gibt es Möglichkeiten. Unternehmensorientierte Qualität und defensive Klasse sind jedenfalls an vielen Stellen vorhanden. Jedoch sehe ich gerade bei Qualitätsaktien im Moment kaum einen Dip.

Entscheidend ist jedoch auch, dass man den Faktor Zeit nicht unterschätzen sollte. Wie gesagt: Warren Buffett ist mehr als dreieinhalb Jahrzehnte in den Getränkekonzern investiert. Mit jeder Dividendenerhöhung steigt die Gesamtrendite auf das eingesetzte Kapital konsequent weiter.

