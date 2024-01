Was steht jetzt noch aus, tonies Registered (A)?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bezogen auf Tonies wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 13,85 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Tonies-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Tonies weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tonies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +8,38 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Tonies-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Tonies.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tonies eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was dazu führt, dass Tonies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating erhält.