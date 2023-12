Was steht jetzt noch aus, iX Biopharma?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Analyse einer Aktie. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Ix Biopharma in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Es gab dabei weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen weder überwiegend positiv noch negativ auf Ix Biopharma konzentriert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Veränderung des Sentiments tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Ix Biopharma keine Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung angemessen ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Ix Biopharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,35 Prozent erzielt, was 54,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 5,15 Prozent, und Ix Biopharma liegt aktuell 70,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ix Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,044 SGD) weicht somit um -37,14 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,04 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+10 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Ix Biopharma-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.