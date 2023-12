Was steht jetzt noch aus, iCandy Interactive?

Die technische Analyse der Aktie von Icandy Interactive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,028 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was einem Abstand von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Icandy Interactive auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Icandy Interactive eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Icandy Interactive auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 40, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".