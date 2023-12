Was steht jetzt noch aus, elumeo?

Die Elumeo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,6 EUR verzeichnet, während der aktuelle Schlusskurs bei 2,84 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,23 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,5 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,84 EUR, was einer Abweichung von +13,6 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Elumeo-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Elumeo-Aktie liegt bei 39 und wird somit als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,43 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Elumeo basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Elumeo-Aktie ist überwiegend positiv, wie aus Analysen sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also für die Elumeo-Aktie eine charttechnische Bewertung von "Gut", eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI und eine positive Stimmungsbewertung, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen zu einer neutralen Einschätzung führen.