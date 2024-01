Was steht jetzt noch aus, eHealth?

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Die Anleger-Stimmung bei Ehealth ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Dividendenrendite von Ehealth liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ehealth zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,2 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,27 liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird Ehealth als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,4 im Vergleich zum Branchen-KGV von 39,34. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.