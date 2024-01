Was steht jetzt noch aus, Zuora?

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Zuora von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält Zuora insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate. Daher erhält Zuora in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" und "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Zuora eine Rendite von 58,65 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche liegt die Rendite bei 10,85 Prozent, wobei Zuora mit 47,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Zuora in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 8,2 USD deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 9,19 USD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält die Zuora-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.