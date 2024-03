Was steht jetzt noch aus, Zhuzhou Crrc Times Electric?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Zhuzhou Crrc Times Electric liegt bei 51,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. In Bezug auf die Stimmung der Zhuzhou Crrc Times Electric-Aktie haben unsere Analysten soziale Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhuzhou Crrc Times Electric festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden konnten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Zhuzhou Crrc Times Electric-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,66 Prozent erzielt, was 21,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -8,79 Prozent, wobei die Zhuzhou Crrc Times Electric-Aktie aktuell 19,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.