Was steht jetzt noch aus, Yunnan Nantian Electronics Information?

Die Yunnan Nantian Electronics Information ist Gegenstand einer ausführlichen Analyse in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse ist die Yunnan Nantian Electronics Information mit einem Kurs von 15,07 CNH derzeit -7,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -18,19 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yunnan Nantian Electronics Information 44. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Damit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Yunnan Nantian Electronics Information eine Dividendenrendite von 0,29 % aus, was 0,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,62 % ist. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".