Was steht jetzt noch aus, Yunnan Luoping Zinc and Electricity?

Yunnan Luoping Zinc & Electricity hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,19 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,99 Prozent im Branchenvergleich für Yunnan Luoping Zinc & Electricity. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,19 Prozent, wobei Yunnan Luoping Zinc & Electricity um 12,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Luoping Zinc & Electricity liegt bei 39,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yunnan Luoping Zinc & Electricity in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yunnan Luoping Zinc & Electricity wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,72 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,99 CNH mit dem aktuellen Kurs (7,32 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,81 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Yunnan Luoping Zinc & Electricity-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.