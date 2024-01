Was steht jetzt noch aus, Yongmao?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben sich Yongmao auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Yongmao diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Yongmao liegt bei 100, was bedeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Yongmao eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Yongmao daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Im Branchenvergleich hat Yongmao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,32 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,16 Prozent gefallen sind. Yongmao hat also eine Outperformance von +3,85 Prozent im Branchenvergleich erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Yongmao mit -5,76 Prozent 4,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.