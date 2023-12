Was steht jetzt noch aus, WuXi AppTecH?

Die Wuxi Apptec wird derzeit mit einem Kurs von 79,85 HKD gehandelt, was einem Rückgang um -10,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Wuxi Apptec-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wuxi Apptec-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 52,66, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 73,72 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche konnte die Wuxi Apptec in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,71 Prozent erzielen, da ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -16,09 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Wuxi Apptec um 16,64 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wuxi Apptec ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Wuxi Apptec befasst hat, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.