Was steht jetzt noch aus, World Houseware?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI für World Houseware liegt bei 25, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 51,85 und wird daher als „Neutral“ bewertet. Insgesamt wird die Aktie als „Gut“ eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat World Houseware ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,82, was unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) liegt. Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 45,73 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine „Gut“-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Somit wird dieser Punkt als „Neutral“ bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einer weiteren „Neutral“-Bewertung führt. Insgesamt erhält die World Houseware-Aktie daher ein „Neutral“-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der „Bauprodukte“-Branche zeigt sich, dass World Houseware in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,44 Prozent erzielt hat. Vergleichbare Aktien aus der Branche sind im Durchschnitt um -9,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass World Houseware eine Underperformance von -38,72 Prozent aufweist. Im „Industrie“-Sektor betrug die mittlere Rendite -7,97 Prozent, und World Houseware lag um 40,47 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.