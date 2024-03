Was steht jetzt noch aus, Volkswagen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Volkswagen ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut". Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 6 positive Signale und 0 negative Signale festgestellt wurden. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Volkswagen ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Volkswagen-Aktie als "Neutral" bewertet, da der Kurs mit +1,9 Prozent Entfernung vom GD200 (114,6 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 116,44 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,91 Prozent, was eine Underperformance von -7,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Volkswagen mit -7,32 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.