Was steht jetzt noch aus, Vodafone?

Die Dividendenpolitik von Vodafone steht derzeit im Fokus, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der drahtlosen Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 1,57 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Vodafone spiegelt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral" ein.

Der Aktienkurs von Vodafone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien der Branche einen Rückgang um 27,09 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Performance von Vodafone als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Vodafone-Aktie ist neutral, wobei insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht vorliegt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 103,8 GBP festgelegt, was eine potenzielle Erhöhung um 48,6 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse ergibt somit eine "Gute" Bewertung für die Aktie von Vodafone.