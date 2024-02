Was steht jetzt noch aus, Villeroy & Boch?

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Villeroy & Boch festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Villeroy & Boch mit 6,8 Prozent derzeit über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Villeroy & Boch-Aktie nur leicht vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (-1,1 Prozent) abweicht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Villeroy & Boch mit einer Rendite von -1,99 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 5,49 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.