Was steht jetzt noch aus, Ventyx Biosciences?

Die Analysten bewerten die Aktie von Ventyx Biosciences langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 62 USD, was einer Erwartung von 2380 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ventyx Biosciences liegt bei 39,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 51,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ventyx Biosciences derzeit bei 21,55 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Kurs liegt derzeit bei 2,5 USD, was einer Differenz von -88,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,27 USD, was einer Differenz von +10,13 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Ventyx Biosciences eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.