Was steht jetzt noch aus, Valour?

Bei Defi ist die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,63 %) mit 0 % niedriger einzustufen, was einer Differenz von 5,63 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht" angesehen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen abbildet. Der aktuelle RSI-Wert für Defi beträgt 58,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Defi in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Defi gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Defi in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.