Was steht jetzt noch aus, Valero Energy?

Die Valero Energy-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 125,35 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 129 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +2,91 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 126,57 USD, was einem Abstand von +1,92 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich konnte die Valero Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,23 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt sie jedoch mit 18,1 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,33 Prozent. Dies resultiert in einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Valero Energy-Aktie. Der RSI7 beträgt 67,95 und der RSI25 liegt bei 43,74, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 9 Analysten 7 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnittskursziel liegt bei 160,25 USD, was einer potenziellen Steigerung um 24,22 Prozent vom aktuellen Kurs von 129 USD entspricht.

Zusammenfassend erhält die Valero Energy-Aktie von Analysten ein "Gut"-Rating.