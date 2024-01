Was steht jetzt noch aus, United Utilities?

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Der Aktienkurs von United Utilities verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,34 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 15,43 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,09 Prozent für United Utilities führte. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 15,43 Prozent im letzten Jahr, und United Utilities lag 7,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für United Utilities beträgt aktuell 58,09 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 58,13 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für United Utilities.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von United Utilities von Analysten insgesamt mit 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1290 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,88 Prozent bedeutet und somit eine Einschätzung von "Gut" ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über United Utilities diskutiert, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält United Utilities insgesamt eine "Gut"-Bewertung.