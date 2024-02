Was steht jetzt noch aus, United States Steel?

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von United States Steel diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um United States Steel, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der United States Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,1 USD. Der letzte Schlusskurs von 46,29 USD weicht daher um +44,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 44,85 USD, was einer Abweichung von +3,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die United States Steel-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt United States Steel mit einer Dividendenrendite von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8342,43 %) niedriger. Hieraus ergibt sich eine negative Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der United States Steel langfristig als neutral ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung auf kurz- und langfristiger Basis erwartet, wobei das Kursziel im Mittel bei 52 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Erwartung von 12,34 Prozent. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.