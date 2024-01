Was steht jetzt noch aus, United Company RUSAL international public joint-stock compan?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von United Rusal Pjsc. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 51,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 59 zeigt an, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der United Rusal Pjsc bei 4,19 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 2,53 HKD liegt, was einem Abstand von -39,62 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von United Rusal Pjsc ist jedoch positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.