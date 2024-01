Was steht jetzt noch aus, Tracsis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Tracsis-RSI liegt bei 56,82 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 44,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite für Tracsis beträgt derzeit 0,29 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Mittelwert von 0,18 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tracsis diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Dadurch erhält Tracsis insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Tracsis in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Tracsis gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.