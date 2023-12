Was steht jetzt noch aus, Tong Ren Tang?

Die Tong Ren Tang-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,53 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Performance betrifft, konnte Tong Ren Tang in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,77 Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Unternehmen aus der Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -15,94 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,71 Prozent für Tong Ren Tang im Branchenvergleich. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor ergibt sich eine Überperformance, da Tong Ren Tang um 28,7 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tong Ren Tang ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Tong Ren Tang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (49,2) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt ergibt die Analyse in den verschiedenen Kategorien eine neutrale Einschätzung für die Tong Ren Tang-Aktie.