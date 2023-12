Was steht jetzt noch aus, Tianneng Power Internationnal?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tianneng Power beträgt derzeit 3,31, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der Schlusskurs der Tianneng Power-Aktie am letzten Handelstag bei 6,34 HKD lag, was einem Unterschied von -24,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (8,36 HKD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (6,82 HKD) wurde um -7,04 Prozent unterschritten. Aufgrund dieser Werte erhält die Tianneng Power-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Automatische Komponenten"-Branche ergibt sich, dass Tianneng Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,19 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, liegt Tianneng Power um 30,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tianneng Power war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

