Was steht jetzt noch aus, Tianma Microelectronics?

Tianma Microelectronics: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Tianma Microelectronics wird anhand fundamentaler Kriterien derzeit neutral bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47,03, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" wird ein ähnlicher Wert von 0 verzeichnet. Somit zeigt sich, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianma Microelectronics-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 9,71 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,23 CNH liegt. Dieser Unterschied von +5,36 Prozent führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Allerdings zeigt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ein anderer Trend: Der gleitende Durchschnitt liegt hier bei 10,32 CNH, und der letzte Schlusskurs ist mit -0,87 Prozent nahe diesem Wert. Somit ergibt sich hier eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tianma Microelectronics ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tianma Microelectronics mit einer Rendite von 15,83 Prozent im Vergleich zur Informationstechnologie-Branche etwas über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hingegen liegt die Rendite bei 19,14 Prozent, und Tianma Microelectronics verzeichnet hier eine Rendite von 3,31 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Tianma Microelectronics sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht sowie im Anleger-Sentiment und im Branchenvergleich eine durchwachsene Bewertung erhält. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in Zukunft gestalten werden.