Was steht jetzt noch aus, Tianjin Port Development?

Die Dividendenpolitik von Tianjin Port Development wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen Unterschied von -3,2 Prozent zum Branchendurchschnitt zeigt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird das Unternehmen als neutral eingestuft, da die Diskussionen über die Aktie eine mittlere Intensität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufzeigt.

Im Branchenvergleich hat Tianjin Port Development in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche verzeichnet, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 13,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tianjin Port Development zeigt Werte von 62,5 und 54,17 (RSI25) und führt damit zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses.

Insgesamt ergibt sich für Tianjin Port Development in den verschiedenen Kategorien eine neutrale bis schlechte Bewertung, basierend auf den aktuellen Daten und Vergleichen mit anderen Unternehmen und Branchen.