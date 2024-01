Was steht jetzt noch aus, Thundersoft Software?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Thunder Software liegt bei 49,85, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes und des durchschnittlichen KGVs der Branche von 0 wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Thunder Software-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 80,06 CNH lag, was einem Unterschied von -9,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 88,95 CNH entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 80,12 CNH, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Thunder Software für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thunder Software-Aktie beträgt 49,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Thunder Software eine Rendite von 0,49 % aus, was 0,13 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,62 % ist. Aufgrund dieser leichten Unterperformance wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.