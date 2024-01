Was steht jetzt noch aus, Think Researchration?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Think Research, so beträgt dieser aktuell 38,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,32 im neutralen Bereich, sodass die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Think Research eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, weshalb Think Research auch hier eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,31 CAD für den Schlusskurs der Think Research-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,215 CAD, was einen Unterschied von -30,65 Prozent darstellt, und damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,22 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Think Research in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der genannten Faktoren mit einem "Neutral" bewertet.