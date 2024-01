Was steht jetzt noch aus, The Navigator Co. S. A.?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Navigator. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 19,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass Navigator derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Navigator jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Navigator daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Navigator mit 3.668 EUR derzeit -0,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie hingegen als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,57 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Navigator zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Navigator von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie der Anleger-Stimmung.