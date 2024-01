Was steht jetzt noch aus, Thales?

Die technische Analyse der Thales-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 136,11 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 135 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,82 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 136,75 EUR, was einen Abstand von -1,28 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Thales ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 2 positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Thales zeigen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird daher die Einstufung für Thales in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Thales mit einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0% auf. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt +2, was zu einer Gesamtbewertung der Thales-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" führt.