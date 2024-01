Was steht jetzt noch aus, Tenax Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tenax Therapeutics liegt bei 56,46, was als neutrale Situation betrachtet wird. Dieser Wert indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Tenax Therapeutics von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf die Dividende liegt Tenax Therapeutics mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche, der bei 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Tenax Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".