Was steht jetzt noch aus, Telus?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Telus ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Einblicke in die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führte. Darüber hinaus wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei sich 1 schlechtes und 1 gutes Signal zeigten. Insgesamt lässt sich daraus lediglich eine neutrale Empfehlung ableiten, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Telus als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Telus-Aktie ergibt sich ein Wert von 41,63 für den RSI7 (für sieben Tage) und von 53,18 für den RSI25 (für 25 Tage), was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Telus-Aktie insgesamt positiv bewertet. Es liegen 8 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 30,4 CAD, was eine zukünftige Performance von 26,98 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten gut bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Telus-Aktie bei 24,26 CAD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt derzeit bei 23,94 CAD, was einem Abstand von -1,32 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 24,12 CAD, was einer Differenz von -0,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine neutrale Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators und eine insgesamt gute Bewertung seitens der Analysten für die Telus-Aktie. Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf Basis der 200-Tage-Linie und des gleitenden Durchschnittskurses der zurückliegenden 50 Tage.