Was steht jetzt noch aus, Takasho?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Takasho diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Auswirkungen. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt in Bezug auf positive oder negative Themen rund um Takasho eher gering. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Takasho zeigt einen aktuellen Wert von 16,48, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Für Takasho zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Veränderungen auf, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Takasho-Aktie liegt bei 643,47 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 555 JPY liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 560,92 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Takasho auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.