Was steht jetzt noch aus, Takaoka Toko?

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

Die Aktie von Takaoka Toko wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Gemäß der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aktie bei 2033 JPY, was einer Entfernung von -4,5 Prozent vom GD200 von 2128,8 JPY entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, steht bei 2024,64 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand zum GD50 bei +0,41 Prozent liegt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Aktienkurses von Takaoka Toko, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Stimmung in Bezug auf Takaoka Toko. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Bewertung für Takaoka Toko. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Abschließend betrachtet auch der Relative Strength Index (RSI) die Aktie von Takaoka Toko als neutral bewertet. Der RSI liegt bei 51,68, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Selbst wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Insgesamt wird die Aktie von Takaoka Toko in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft, was Anlegern wichtige Informationen über die aktuelle Lage der Aktie liefert.