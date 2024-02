Was steht jetzt noch aus, TRATON?

In den letzten zwei Wochen wurde Traton von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie eine Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen zeigt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen haben zu dieser Einschätzung beigetragen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu, so die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Traton liegt momentan bei 56,34 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25-Wert liegt bei 40,94 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält Traton eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 22,64 EUR lag und somit einen Unterschied von +14,34 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 21,33 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Traton, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher für Traton eine "Schlecht"-Wertung aufgrund des Sentiments und Buzz im Netz.